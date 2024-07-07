SpaceX、亞馬遜等持續發射帶來利多…低軌衛星族群 營運將爆發

全球低軌衛星營運商SpaceX、OneWeb、亞馬遜持續發射低軌衛星，業界分析，全球低軌衛星涵蓋率已到一定水準，SpaceX用戶數突破300萬戶且持續拓展用戶中，法人看好，昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）、燿華（2367）等低軌衛星概念股下半年營運喊衝，全年低軌衛星營收將呈現倍數成長。

研究機構認為，國際衛星通訊服務商積極布局，隨著衛星數量成長，訊號涵蓋密度已足以提供全球充足訊號，低軌衛星市場將迎來新一波成長，整體產業將在2024年迎接快速成長期，2026年進入成熟期。

觀察台灣低軌衛星供應鏈，營收自今年開始明顯增溫，隨SpaceX新一代衛星持續發射，新一代接收設備放大出貨，OneWeb及亞馬遜加緊發射及業務拓展，法人看好，下半年來自低軌衛星貢獻營收可望呈爆發性成長。

昇達科低軌衛星產品從天上的衛星酬載、地面站、終端設備、衛星連接手機及衛星與衛星之間串連設備等，已打入全球前三大低軌衛星營運商，兩大客戶擴大下單，今年4月低軌衛星貢獻營收就來到四成以上，去年為15%，今年低軌衛星營收可望倍數成長。

啟碁董事長謝宏波日前指出，低軌衛星已成重要產品線，對營收貢獻非常顯著，今年還是會高速成長。法人預估，啟碁去年來自低軌衛星應用貢獻營收占一成，今年可望提升數個百分點。

鴻海日前法說會也指出，低軌衛星是未來五大營運主軸之一，可望取得國際客戶低軌衛星關鍵組件訂單，並取得國際主要衛星通訊商地面設備訂單，進一步貢獻集團營收。

PCB大廠華通的低軌衛星布局也備受關注，目前華通在衛星板產量及產值都是世界第一，市占率非常高，華通泰國廠將在今年第4季量產，優先生產衛星通訊相關硬板。法人指出，華通今年第1季來自低軌衛星貢獻營收從原本的12%提升至20%，樂觀看待今年業務再創佳績，營收穩步創高。

PCB大廠燿華目前來自低軌衛星貢獻營收約二成。燿華提到，今年來自車用HDIM與低軌衛星表現較強，成長幅度較大，低軌衛星貢獻營收比重將穩定拉升。

軸承大廠信錦出貨低軌衛星接收器相關零組件，去年全年貢獻營收約4,000萬至5,000萬元，今年單月就已經成長至3,000萬至4,000萬元，法人看好今年低軌衛星貢獻營收可望成長數倍。

大眾控旗下攸泰科技也搶進低軌衛星布局，攜手全球合作夥伴，建立涵蓋陸海空全球通訊連線能力，預計在美國提供衛星直連訂閱，地面設施託管等服務，法人估今年衛星業務可望增五成。