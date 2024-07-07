三星人工智慧折疊機 10日亮相

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
智慧手機大廠三星，預計將在台灣時間7月10日於法國巴黎舉辦年度盛事Galaxy Unpacked。示意圖。 （美聯社）
智慧手機大廠三星，預計將在台灣時間7月10日於法國巴黎舉辦年度盛事Galaxy Unpacked。示意圖。 （美聯社）

智慧手機大廠三星，預計將在台灣時間7月10日於法國巴黎舉辦年度盛事Galaxy Unpacked，而萬眾矚目的首款AI折疊機Galaxy Z系列也將同時對外發表，成為下半年非蘋陣營旗艦機首發。

針對本次新機，三星官網特別強調新世代Galaxy AI即刻展開，未來Galaxy AI將全面導入全新Galaxy Z系列與Galaxy生態圈，隨著三星一同邁向行動AI新紀元。

三星首款AI折疊機概況
三星首款AI折疊機概況

外界推測，三星首款AI折疊新機將命名為Galaxy Z Fold 6、Flip 6。據外電指出，除導入AI功能外，三星新款折疊機的手機晶片將與前一代相同，分別採用三星自家處理器Exynos系列、及高通Snapdragon系列。

其他零組件方面，電池、充電速度將全面升級，折疊體驗則將更貼合、更滑順，且折痕感更低，並有望導入水滴式鉸鏈設計，讓用戶開合手機更加順手。

儘管三星在今年上半年受到以華為領軍的陸系品牌折疊機分食市場，市占率一度掉到只剩五成，但基本盤仍相當穩固，至今市占率並未出現進一步下滑，大多維持在五成至六成。未來新機發表後，市場推估，三星市占率很可能再回到七成以上，折疊機霸主地位仍難撼動。

業界人士指出，三星折疊機市占率穩固的主因，來自手機效能仍遠優於陸系品牌廠，而高階折疊機要價不菲，消費者自然會選擇性能更強大的產品。業界人士進一步指出，陸系折疊機一旦跨出大陸市場，其他市場的折疊機市占率大多是三星遙遙領先。

品牌 市占率 消費者

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