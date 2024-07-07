大數字／IC設計業營運 樂觀向上

經濟日報／ 記者江睿智╱台北報導
IC設計產品示意圖。 路透
IC設計產品示意圖。 路透

在全球AI浪潮下，除半導體產業之外，位居積體電路業之上游的IC設計業，亦為我國備受國際關注的產業。統計顯示，我IC設計業2023年產值6,954億元，占整體積電路業逾二成一，年減14.4%。隨著IC設計業者積極擴展晶片應用領域，持續開發高階晶片，再加上搭上AI浪潮，2024年IC設計業產值樂觀向上。

經濟部統計處官員分析，IC設計位居積體電路業之上游，對終端電子產品消費市場之消長極為敏感，產值自2019年第1季起連續14季正成長，2022年第3季時不敵消費性電子產品市場買氣走跌，年增率由正轉負，大幅減少30.6%。

惟我IC設計業者致力擴展晶片應用領域，持續研發高階技術晶片，於2023年第3季產值減幅縮小至個位數，為負1.2%；2023年第4季更較其他積體電路業產品率先由負轉正，年增16.6%。2024年1月IC設計亦因業者旗艦級新品持續熱銷，產值年增14.5%，推升整體積體電路業產值。

外界預期，2025年將進入AI應用爆發期，AI晶片開發將是核心關鍵，國科會亦聯手經濟部祭出晶創台灣計畫，輔導IC設計業者朝高值化、特殊領域發展，如鎖定AI、車用等高速晶片、通訊科技應用之晶片，經濟部預期，在低基期下，2024年IC設計業各季產值皆將呈正成長。

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