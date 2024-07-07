大數字／出口美、星、印、泰 逆勢成長

我國積體電路以出口為導向產業，2023年受全球終端需求減少之衝擊，我積體電路產值呈負成長，出口亦呈負成長9.5%，惟積體電路對印度、泰國、越南、美國、新加坡等國家出口逆勢成長。

經濟部統計處指出，我國積體電路以出口為導向，2023年直接外銷比率高達 88.1%；2023年出口金額1,666億美元，年減9.5%，其中，逾半出口到中國大陸與香港市場，金額904億美元，年減15.3%，也是導致我積體電路出口下滑的主因。

2023年我積體電路出口到中國大陸及香港占比54.2%，影響最鉅，但出口中國大陸及香港的占比亦較2022年減少3.8個百分點。

惟受惠全球供應鏈分散布局，帶動我國積體電路出口其他國家。例如2023年出口到新加坡金額增加至211億美元，年增2.8%；出口到美國金額增至35億美元，年增8.2%。

統計顯示，2023年出口到越南、及泰國金額，分別成長至28億、24億美元，分別為年增11.9%、21.0%。出口印度金額，更由2022年的8億美元，大幅躍升至20億美元，年增彈跳137.5%。官員說，我積體電路業因對新南向等國家出口增加，抵銷了部分減幅。