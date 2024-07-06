股價強勢突破千元大關！台積電法說會7月18日將登場 市場關注這些議題

台積電法人說明會將於18日登場，人工智慧（AI）相關需求、晶圓代工和先進封裝報價調漲以及資本支出等議題，將是市場關注的重點。

台積電這次法說會回歸實體方式舉行，是台積電董事長魏哲家上任以來首場法說會。法人多數看好台積電可望釋出正面訊息，不僅第2季業績表現應可優於預期，第3季營收將較第2季再成長，資本支出也有機會調高，點燃法說會行情，股價強勢突破1000元大關。

台積電4月及5月合計營收達新台幣4656.41億元，法人預期，台積電第2季業績表現有機會優於預期，季營收可望季增超過1成，增幅將超越美元營收成長8%的高標。

法人預期，受惠傳統旺季效應，智慧手機和高效能運算需求強勁，台積電第3季營收可望延續成長趨勢，將較第2季再成長逾1成水準。台積電全年美元營收應可維持成長21%至26%的目標。

AI應用需求快速增長，帶動市場對於台積電的先進製程和先進封裝強勁需求，投資人對台積電營運前景高度期待，並提高評價。台積電囊括全球9成AI晶片代工訂單，對於AI應用需求的看法備受關注，是研判AI市況的重要參考指標。

台積電獨霸先進製程和先進封裝市場，魏哲家上任時曾說，台積電每顆晶粒是最便宜，還有空間往上提，引發各界高度關注。法人認為，漲價與否將牽動台積電未來毛利率表現，也是法說會重點。

基於3奈米擴產及建置2奈米產能，部分法人預期，台積電今年資本支出可能高於原定的280億至320億美元，明年資本支出將再增加。投資人高度關注台積電是否會如外界期待調高資本支出。

台積電日本熊本廠即將於第4季量產，美國亞利桑那州廠將於明年上半年量產，德國德勒斯登廠預計今年第4季開始興建，此外，台積電同時擴大投資台灣，台積電國內外投資最新進展也是投資人關心重點。