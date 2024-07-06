友達：打造友善職場 提供有薪親子假

面板廠友達光電致力打造友善關懷的職場環境，今天宣布員工的安家生養照護方案，不僅提供優於勞基法的婚假與產假，並提供有薪親子假，讓員工能夠兼顧事業發展與家庭生活。

友達人力資源中心協理郭俊男透過新聞稿表示， 友達重視員工在工作之外，兼顧人生重要階段的平衡發展，透過積極的安家生養照護方案，提供堅實的支持力量、打造友善職場環境，讓員工與公司一同永續發展。

友達指出，提供員工10天的婚假，產假10週，皆優於勞基法規定，並提供有薪小兒住院、照顧假，及初入學假，還提供員工子女和父母陪伴假，讓員工能無後顧之憂照顧家人，兼顧事業發展與家庭生活。

因應全球化發展，員工組成趨於多元，外籍員工比率約1成，友達打造多元平等的共融職場環境，如舉辦「國際友好週」活動，展出菲律賓、越南和韓國等外籍員工家鄉文化知識，同時透過員工餐廳供應異國美食，讓員工體驗異國文化。

為促進員工與友達永續共同成長，友達積極培養員工跨領域及跨國界的能力，透過「友達大學」及下轄7大學院，提供員工專業職能培訓及連結趨勢的跨域學程。