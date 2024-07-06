三波科技大浪潮 這指數含息報酬率優

野村臺灣創新科技50 ETF(00935)經理人林怡君分析表示，在商機無限的科技大趨勢中，「創新科技」往往是市場最青睞的主流標的，也是股價表現最亮眼的題材之一，在這一波高成長科技浪潮中，誰是最佳獲利的族群？從回測數據來看，由台灣指數公司編制、以訴求投資「創新科技」為主的台灣創新科技50指數，在這三波由智慧型手機、5G雲端及正在進行的AI浪潮下，指數表現遠優於台股大盤及傳統電子為主的台灣電子類指數。隨著AI世代從初升段逐漸進入主升段，特別是創新科技領域，預料能呈現百花齊放的格局，台灣將更受惠AI科技大趨勢的行情，由於創新科技新應用仍會是市場主流，預估多頭行情將會延續，建議投資人可定期定額進行布局。

觀察美國近期經濟數據，預期景氣持續放緩，為美國聯準會營造降息有利環境，加上通膨續降溫，有助強化FED信心，雖然6月點陣圖顯示2024年中位數降息空間為1碼，但支持降息2碼官員較1碼多，預料市場樂觀情緒有望延續，並進一步帶動股市上漲。台股電子業自7月開始進入旺季，營收動能有望延續至11月，可擇優布局AI相關創新科技領域股，半導體設備商復甦態勢已確立，台積電（2330）上修2025年的月產能規劃，CoWoS供應鏈持續接獲訂單，相關設備協力廠獲利貢獻大，預計2024下半年將陸續貢獻營收，科技產業即將進入上行循環，成長空間可期，後市向上攻堅機會高。

2024上半年全球AI火紅，帶旺台股強勢表現，領先全球其他主要指數，下半年持續看好創新科技及AI相關供應鏈兩大產業，尤其台廠創新科技產業直接受惠於「全球AI化」AI主流大行其道。此外，7月是台股除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約新台幣2926.1億元現金股息，可望增添台股資金活水。野村投信投資策略部副總張繼文表示，從2000年代的網際網路，2010年代初期的智慧型手機、末期的5G及雲端，再到2020年代開始的AI世代，回顧台股過去10年的表現，同樣深受創新科技的發展所影響，無論科技趨勢如何演變，台股始終維持長期向上趨勢，更重要的是，隨著台灣供應鏈重要性與日俱增，台股的成長性也是一年比一年好，突顯台灣關鍵科技人才以及領先技術的優勢，有望在即將到來的AI世代繼續占得一席之地。

00935追蹤指數「臺灣創新科技50指數」四大策略指標，找出創新科技主流的強勢股，包含：1.創新科技的營收要大於50%；2.近4季營業利益合計為正值；3.研發費用佔營收比重(排除最差25%及小於2%)；4.現價離52週高點排除最遠10%，篩選出的成份股具強勢競爭力的創新科技基因，前十大成份股皆為創新科技龍頭，分別為：台積電32.48%、聯發科（2454）15.61%、台達電（2308）5.40%、聯電（2303）4.63%、日月光（3711）4.01%、聯詠（3034）2.51%、緯創（3231）2.14%、智邦（2345）2.12%、國巨（2327）1.93%、瑞昱（2379）1.84% 。