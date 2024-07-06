「友」善職場！友達雙獲HR Asia、104人力銀行最佳雇主獎

友達（2409）光電重視人才永續，秉持「以人為本」致力打造友善關懷的職場環境、多元共融的文化氛圍，及讓員工永續發展的職涯舞台，6日宣布針對員工的安家生養照護方案，不僅提供優於勞基法的婚假與產假，更推出科技製造業內首創「有薪親子假」，與針對子女與父母的「陪伴假」，神隊友福利再升級，成為員工每個人生階段重要時刻的安心後盾。

同時，友達長期致力DEI（Diversity, Equity and Inclusion）文化推廣，結合全球人才發展計畫促進員工與企業共同成長，豐碩成果獲亞洲權威媒體《HR Asia》2024「亞洲最佳企業雇主獎」與「DEI 多元、平等和包容獎」，及104人力銀行「最佳雇主品牌獎」等多獎項肯定。

友達光電人力資源中心協理郭俊男表示：「企業永續來自於人才永續，要讓人才永續的種子發芽，企業必須先提供好的土壤，才能讓員工有機地自動生長。友達重視員工在工作之外，兼顧人生重要階段的平衡發展，在『婚、生、養、教、陪』的重要時刻，透過更積極的安家生養照護方案，提供堅實的支持力量、打造友善職場環境，成為員工的最強後盾，讓員工與公司一同永續發展。」

業內首創有薪照顧假 支持員工每個重要的「第一次」

友達致力照顧員工從結婚、生育，到子女教養與家人陪伴等人生各階段的需求，提供全方位的福利、假期與照護，今年7月起更實施升級版「安家生養照護方案」，在「婚、生」階段提供優於勞基法的10日婚假與10週產假；在「養、教、陪」階段，更推出業內首創「有薪小兒住院／照顧假」，另有「初入學假」，讓員工得以陪伴子女成長中的重要時刻，把握每個唯一的「第一次」。此外，亦提供針對子女與父母的「陪伴假」，讓員工能無後顧之憂地照顧家人，共度珍貴時光，兼顧事業發展與家庭生活。

深化DEI DNA 打造多元平等共融環境

因應友達推動全球化策略，員工組成漸趨多元，每10人就有1位外籍同仁，友達將DEI理念貫徹到企業文化和實踐，打造多元平等共融的職場環境。由持續推動年度DEI大調查開始，瞭解員工對DEI的認知及認同度，從中挖掘員工對DEI友善職場的需求，進而舉辦對應活動，提高員工的認知與素養，如「國際友好週」，展出菲律賓、越南、韓國、荷蘭等外籍同仁家鄉文化知識，亦透過員工餐廳供應異國美食，從視覺與味覺體驗異國文化；「DEI Month」活動則舉辦主題講座，除邀請跨性別KOL外，並在員工中發掘「DEI亮點人物」，由同仁分享自身在異國工作、抗癌成功、高齡開創第二人生等各面向經驗。

提供全球職涯發展舞台 促人才永續發展

為促進員工與友達永續共同成長，同時因應公司多元化發展與全球布局策略，友達積極培養員工跨領域及跨國界的能力，透過「友達大學」及下轄七大學院，提供員工專業職能培訓及連結趨勢之跨域學程，從ESG永續素養養成課程到時下最熱門的生成式AI講座等均蒐羅在內，協助員工與時俱進，與產業趨勢接軌。友達也打造全球職涯發展舞台，提供「GDP全球人才發展方案（Global talent Development Program）」，促進人才流動與發展，因應業務與員工個人發展對接，安排進行3個月至2年的跨國輪調與培訓，累積跨領域、跨國界經驗並培養全球視野。