大立光 6月營收超乎預期

大立光（3008）昨（5）日公布今年6月營收，意外衝破40億大關，達40.41億元，月增16%，年增50%，遠優於預期，為五個月來新高。大立光表示，目前進入新機拉貨旺季，看好7月拉貨動能優於6月。

大立光原預估6月拉貨與5月差不多，但最後數字表現令人驚喜。大立光表示，主要受惠客戶陸續有新機拉貨需求帶動。大立光第2季營收109.85億元，季減3%、年增34%，上半年合併營收222.98億元，年增29%。

大立光營收

法人點名大立光為iPhone鏡頭主力供應商，iPhone 16新機即將問世，在新機鋪貨潮點火下，營收有望一路走高至第4季。大立光昨天不回應法人預估的財務數字，下周四（11日）將召開法說會，由董事長林恩平主持，預料新機拉貨動能、新機訂單配比等議題將是焦點。

外資看好大立光後市營運表現，陸續上調目標價，近兩日三大法人同步買超力挺，股價放量上攻，昨天一度觸及2,970元高點，為三年來波段新高，終場收2,895元，上漲55元，近月來法人回補積極，三大法人6月以來合計買超4,222張，外資、投信及自營商分別買超2,141張、1,653張、428張，外資持股比率拉高至37.63%。

外資報告指出，明年智慧手機進入高規格升級，大立光有望在專利權保護下，在今年下半年至明年保持潛望式鏡頭的主導市場份額及定價。

此外，近期蘋果在大陸促銷，預計下半年推出AI手機以及iPhone SE4等機種，有望推升大立光下半年表現。

針對後市，林恩平在6月股東會後表示，產業高峰一般多落於9月到11月，希望今年（手機）客戶能夠賣得好一點，他坦言今年整體產業景氣沒有比去年好，下半年新機機種數沒有特別多，依客戶訂單看來都樂觀，7月拉貨有望比6月好，因經濟動能不好，中低價位手機銷售量比較好，高階手機銷售受影響。



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