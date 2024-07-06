鴻海 Q2營收寫同期新高

鴻海（2317）昨（5）日公布6月營收為4,907億元，月減10.8%，年增16%，為歷年同期次高；第2季營收為1.55兆元，季增17.3%、年增19.1%，為歷年同期新高，較公司預期顯著成長，第2季營運優於預期。

鴻海前六個月營收為2.87兆元，年增3.9%，為歷年同期次高。鴻海表示，進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，預估本季營運仍為季增及年增的表現。

鴻海營收

鴻海昨天股價收平盤214.5元，成交量4.29萬張，三大法人賣超1.18萬張。鴻海8月14日將舉行法說會，公布第2季與上半年財報，並展望下半年業績表現。

法人表示，鴻海第2季營運繳出同期新高的成績，顯示鴻海在AI伺服器產業掌握成長契機，持續擴大市占率。

6月營收中，產品以月表現來看，「雲端網路產品類別」月對月強勁成長，主要是AI雲端產品拉貨動能增加；元件及其他產品類別略為衰退；「電腦終端產品類別」、「消費智能產品類別」也有衰退情況。

以年表現來看，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」強勁成長，AI雲端產品拉貨動能增加；零組件業務與車用產品出貨增加；「電腦終端產品類別」顯著成長；「消費智能產品類別」較去年衰退。

鴻海第2季營收1.55兆元，季增17.3%，年增19.1%。「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」皆較去年同期及上季強勁成長，受惠AI產品拉貨動能增加、客戶新產品上市，以及零組件與車用業務出貨成長；「消費智能產品類別」，年對年及月對月表現都約持平。

累計前六個月營收為2.87兆元，年增3.9%，其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長，因為AI伺服器需求強勁，零組件與車用業務出貨同步增加。「電腦終端產品類別」顯著成長，則是受惠新產品上市，「消費智能產品類別」則略微衰退。



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