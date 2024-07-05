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台光電、台虹 營收攀高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

蘋果新品將出貨，PCB備貨需求升溫，帶動PCB上游材料與耗材廠6月營收。銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）公告6月營收52.46億元，月增2%，年成長62.7%，創歷史新高；軟性銅箔基板（FCCL）龍頭廠台虹6月合併營收為10.33億元，月增4.8%，年增40.8%，創歷年同期新高紀錄。

台光電為手機用無鹵素基板大廠，業界說，蘋果7月備貨力道，帶動材料廠商6月業績加速，為AI伺服器以外的成長力道。

台虹6月營收中，電子材料事業營收為9.72億元，月增5.5%，年增41.5%。台虹先前在法說會中，上修全年展望，營運從原先預期個位數成長上修到雙位數。台虹總經理江宗翰說，AI與高速運算帶動高頻高速材料需求，規畫今年第3季提早評估泰國廠第二期擴充。

台虹 營收

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