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大立光Q2毛利率 續拚5字頭

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）6月營收拉尾盤，衝破40億大關，令人驚喜，市場對下半年即將亮相的新機寄予厚望，儘管第2季營收季減3%，外界預期，大立光在良率提升，加上新台幣持續走貶助攻，可抵銷價格（ASP）下滑，第2季毛利率仍有機會觸及5字頭。

大立光去年第4季毛利率達52.7%、重返5字頭，今年首季受傳統淡季以及ASP下滑影響，毛利率49.17%。針對毛利率，大立光董事長林恩平日前表示，視價格、稼動率及良率而定，沿用舊機種一般都會降一些價格，但良率會隨時間改善。理論上，上季良率應該較前一季改善。

依獲利結構分析，大立光首季稅後純益61.11億元，季增23%，年增86%，每股純益45.79元，是六季來最佳，也是四年同期新高。但主要來自業外匯兌收益達23.4億元，占整體獲利比重高達38%。

第2季新台幣持續走弱，不過貶幅不若第1季，外界預期大立光上季業外匯兌收益恐縮水，估計大立光上季每股獲利（EPS）不及首季的45.75元，但優於去年同期27.69元，估計至少有望賺逾三個股本入袋。大立光昨（5）日不評論法人預估的財務數字。

針對新廠布局進展，大立光三座新廠計畫中，其中第一座已於去年第4季量產，至於第二座新廠整體規模較大，未來若拉高模造玻璃（MG）自製率，可能將在第二座新廠生產。不過，林恩平強調仍視客戶訂單需求而定。

依據大立光近年購地計畫，第一座新廠位於台中西屯區，占地4,200坪，即為去年底量產的新廠，至於第二座新廠也位於西屯區，占地7,382坪，規模遠大於前一座廠。

大立光 毛利率

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