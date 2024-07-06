快訊

「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

陸貨良率低 百度、阿里不愛

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

由於華為昇騰910B晶片供應不足、以及其生產良率偏低的傳聞，輝達針對中國大陸出版的「降規」版H20 AI GPU重新獲得大陸市場的高度關注。

H20晶片是輝達因應美國政府規範，針對中國大陸推出定制產品，因其AI算力僅為H100的不到15%，一度傳出買氣不如預期。但因大陸半導體企業的國產AI晶片供應不足情況，大陸科技巨頭如百度、阿里、騰訊和字節跳動等不得不大量採購H20晶片。

南韓《朝鮮日報》日前以「中國AI晶片自尊心」為標題，揭露華為AI晶片現狀。根據報導，大陸各界期待取代輝達AI晶片A100的華為昇騰910B，由中芯國際代工，啟動量產已經六個多月，但是傳出至今八成晶片仍有缺陷，良率僅約兩成左右。

中芯國際原預計昇騰910B的年產量很快達到50萬片，但美國加強出口管制，設備零件供給受阻，設備故障卻無法維修，生產目標遠不如預期。

專業IT媒體The Information稱，由於華為和中芯國際難以迅速更換故障的設備零件，受到美國制裁影響，中芯國際無法引進新設備，只能夠改造艾斯摩爾（ASML）低效能的深紫外光（DUV）曝光機，取代尖端的極紫外光（EUV）曝光機，藉以生產七奈米晶片。

AI 晶片

延伸閱讀

黃仁勳的「好朋友」看好高雄！邀輝達設總部 工總準備好了

AI熱潮助漲晶片價 三星電子估Q2營利增逾15倍

本益比僅15倍的AI股～金像電

加拿大5年內將投資1.2億加元 助推半導體製造與新技術商業化

相關新聞

外資訪調…台積客戶同意漲價 麥格理上調目標價

麥格理證券在最新出具的個股報告中指出，根據供應鏈訪查，台積電多數客戶均已同意調升代工價格，帶動台積電毛利率、獲利表現優於...

鴻海 Q2營收寫同期新高

鴻海昨（5）日公布6月營收為4,907億元，月減10.8%，年增16%，為歷年同期次高；第2季營收為1.55兆元，季增1...

大立光 6月營收超乎預期

大立光昨（5）日公布今年6月營收，意外衝破40億大關，達40.41億元，月增16%，年增50%，遠優於預期，為五個月來新...

外資上半年淨匯入逾1兆元 AI熱潮帶動資金湧入

AI股火熱成吸金利器，金管會昨（5）日公布統計，今年6月外資淨匯入66.61億美元，為史上單月第十大，以6月底新台幣對美...

鴻海兩子公司 移出美黑名單

美國商務部工業和安全局（BIS）近日頒布新規則，修改「出口管理條例」（EAR），從「未經核實清單」（Unverified...

輝達降規晶片在陸銷量暴衝 營收估達3,900億元

儘管美國人工智慧（AI）晶片大咖輝達（NVIDIA）的中國大陸業務受美國出口管制的影響，分析師預測，輝達今年在中國大陸的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。