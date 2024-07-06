陸貨良率低 百度、阿里不愛

由於華為昇騰910B晶片供應不足、以及其生產良率偏低的傳聞，輝達針對中國大陸出版的「降規」版H20 AI GPU重新獲得大陸市場的高度關注。

H20晶片是輝達因應美國政府規範，針對中國大陸推出定制產品，因其AI算力僅為H100的不到15%，一度傳出買氣不如預期。但因大陸半導體企業的國產AI晶片供應不足情況，大陸科技巨頭如百度、阿里、騰訊和字節跳動等不得不大量採購H20晶片。

南韓《朝鮮日報》日前以「中國AI晶片自尊心」為標題，揭露華為AI晶片現狀。根據報導，大陸各界期待取代輝達AI晶片A100的華為昇騰910B，由中芯國際代工，啟動量產已經六個多月，但是傳出至今八成晶片仍有缺陷，良率僅約兩成左右。

中芯國際原預計昇騰910B的年產量很快達到50萬片，但美國加強出口管制，設備零件供給受阻，設備故障卻無法維修，生產目標遠不如預期。

專業IT媒體The Information稱，由於華為和中芯國際難以迅速更換故障的設備零件，受到美國制裁影響，中芯國際無法引進新設備，只能夠改造艾斯摩爾（ASML）低效能的深紫外光（DUV）曝光機，取代尖端的極紫外光（EUV）曝光機，藉以生產七奈米晶片。