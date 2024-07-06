輝達降規晶片在陸銷量暴衝 營收估達3,900億元

儘管美國人工智慧（AI）晶片大咖輝達（NVIDIA）的中國大陸業務受美國出口管制的影響，分析師預測，輝達今年在中國大陸的AI晶片營收仍將達120億美元（約新台幣3,929億元）。

英國金融時報（FT）報導，分析師預測，輝達未來幾個月將交貨超過100萬組為中國大陸推出的降規版H20晶片。半導體產業研究機構SemiAnalysis估算，其數量幾乎是華為對應產品Ascend 910B預計銷量的兩倍。

法人先前指出，英業達大陸雲端服務商客戶囊括百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動，有望迎來降規版H20伺服器商機。

每組H20晶片的成本介於1.2萬美元到1.3萬美元間，預期輝達可望有超過120億美元的銷售額，超過去年度（截至今年1月底止）大陸業務的103億美元營收。

輝達今春推出H20，因降規出貨，中國大陸銷售持續下滑，但摩根士丹利（大摩）和SemiAnalysis現在都表示，H20正大量出貨，受大陸客戶歡迎，就算效能低於在美國銷售的晶片。

大摩指出，H20買家都對這款晶片的潛在競爭力給予正面回饋，指稱「中國需求強勁」。SemiAnalysis首席分析師帕特爾（Dylan Patel）表示，H20「帳面上」效能看起來低於華為Ascend 910B，但實際上因H20的記憶體效能卓越，輝達還「領先一些」他估計華為同期將銷售55萬組910B晶片。

多數中國大陸AI業者已根據輝達的生態系和軟體，打造自家AI模型，要轉換到華為的基礎設施可能耗時且所費不貲。

拜登政府2022年10月限制輝達出售最先進晶片給中國大陸，去年底還進一步緊縮管制，輝達也陸續為中國大陸市場開發降規版產品，包括H20。

在美國實施出口管制前，輝達超過25%的營收來自中國大陸，即便H20銷售一如分析師預期，今年的中國大陸營收占比可能只接近10%，但也反映輝達整體營收大幅成長。