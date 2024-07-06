鴻海兩子公司 移出美黑名單
美國商務部工業和安全局（BIS）近日頒布新規則，修改「出口管理條例」（EAR），從「未經核實清單」（Unverified List）中刪除八家實體。八家實體中，一家來自阿拉伯聯合大公國、一家來自俄羅斯、六家來自中國大陸。其中包括鴻海（2317）集團旗下生產網通、伺服器等當紅產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業兩家子公司。
本次移出「未經核實清單」的大陸實體名單，分別是天津富聯精密電子、南寧富聯富桂精密工業、廣州信維電子科技、廣州芯雲智慧科技、深圳嘉立創科技集團、西安儀爾達科技。鴻海昨（5）日對此不表示評論。
2023年12月19日，BIS新增「未經核實清單」的13家大陸公司中，包括天津富聯精密電子、南寧富聯富桂精密工業。是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入該清單，是鴻海集團首度捲入美國貿易觀察／管制名單當中。
路透曾報導，「未經核實清單」是美國用來阻止敏感商品和技術落入不當對象的工具之一。被列入「未經核實清單」的實體，想要從美國或者使用美國技術的第三方獲得任何商品或技術，必須向美國商務部提供詳細的資訊和證明，證明出口行為不會損害美國的利益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言