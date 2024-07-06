鴻海兩子公司 移出美黑名單

美國商務部工業和安全局（BIS）近日頒布新規則，修改「出口管理條例」（EAR），從「未經核實清單」（Unverified List）中刪除八家實體。八家實體中，一家來自阿拉伯聯合大公國、一家來自俄羅斯、六家來自中國大陸。其中包括鴻海（2317）集團旗下生產網通、伺服器等當紅產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業兩家子公司。

本次移出「未經核實清單」的大陸實體名單，分別是天津富聯精密電子、南寧富聯富桂精密工業、廣州信維電子科技、廣州芯雲智慧科技、深圳嘉立創科技集團、西安儀爾達科技。鴻海昨（5）日對此不表示評論。

2023年12月19日，BIS新增「未經核實清單」的13家大陸公司中，包括天津富聯精密電子、南寧富聯富桂精密工業。是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入該清單，是鴻海集團首度捲入美國貿易觀察／管制名單當中。

路透曾報導，「未經核實清單」是美國用來阻止敏感商品和技術落入不當對象的工具之一。被列入「未經核實清單」的實體，想要從美國或者使用美國技術的第三方獲得任何商品或技術，必須向美國商務部提供詳細的資訊和證明，證明出口行為不會損害美國的利益。