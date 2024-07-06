外資訪調…台積客戶同意漲價 麥格理上調目標價

麥格理證券在最新出具的個股報告中指出，根據供應鏈訪查，台積電（2330）多數客戶均已同意調升代工價格，帶動台積電毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升，特別是毛利率表現，2026年將上看逼近六成水準。

有鑒於獲利前景逐年成長，麥格理除維持台積電「優於大盤」評級外，並上調目標價至1,280元，一舉衝上外資圈第二高價。

外資圈看台積電

統計目前外資圈給予台積電的目標價，千元以上幾乎已達共識，由高至低依次為：滙豐1,370元、麥格理1,280元、高盛1,160元、花旗1,150元、巴克萊1,096元、摩根士丹利與摩根大通均為1,080元、瑞銀1,070元、美銀1,040元。

事實上，台積電股價在登上千元大關後，全球市場關注度大為增溫；而麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨，帶動未來毛利率將逐年攀升。

根據賴昱璋估算，台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%， 2026年更將逼近六成、達59.3%；而今年毛利率在生產效率提升下，已調升至52.6%。

隨AI長期趨勢推動，加上毛利率上揚，使台積電2023-2026年獲利年複合成長率（CAGR）將達26%，賴昱璋並將台積電2024-2026年每股稅後純益（EPS）分別上調5%、2%、1%，調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。

基於獲利強勁成長，且本益比相對偏低（僅19.6倍，遠低於輝達的34.9倍、艾司摩爾的32.9倍等），因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍，給予「優於大盤」評級，目標價由1,000元大升至1,280元，調幅28%，一舉衝上外資圈第二高價。

此外，有關於市場關心的資本支出方面，賴昱璋認為，基於持續不斷投資先進製程，特別是3奈米與2奈米，因此將台積電2025、2026年的資本支出預測值調高至350億美元與370億美元。

賴昱璋並預期，台積電今（2024）年底前，將完成每年5,000片的2奈米產能，到了2027年年底前，產能將大幅擴張至9萬片。