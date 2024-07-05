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微軟概念股+1？金寶傳接獲訂單 總座現身解答
近日市場傳出老牌電子大廠金寶（2312）接獲全球軟體巨擘微軟（Microsoft）訂單的消息，對此，金寶5日召開法說會，總經理陳威昌現身解答，並指出，單一客戶自己雖然不太方便回答，但「世界級客戶」，絕對都是公司長期以來，要積極爭取的對象。
據悉，目前台股中與微軟Azure雲端供應鏈關係的有緯創、廣達、緯穎、世芯-KY等大廠，至於國內代理微軟Azure雲端服務的資訊服務廠商則有宏碁資訊、精誠、邁達特及伊雲谷等企業，對此，老牌電子廠金寶近年持續多角化經營，並以提供領先的電子專業製造服務（EMS）及原廠委託設計代工（ODM），以創造符合全球標準的環保產線聞名。
事實上，金寶為消費性電子代工大廠，而公司主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等業務。目前已知5月營收表現繳出133.3億元，而金寶今日股價收在21.65元，上漲9.89%，不僅成功衝上漲停板，也是成功站上近年的高檔，對此總經理陳威昌也於今日法說會上直言，2024年表現將比前一年再有成長。
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