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華新科攜手佳邦等持股晶技逾10% 穩居最大法人股東

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

華新科（2492）5日公告公司於集中市場取得有價證券，攜手佳邦（6284）、信昌電（6173）等同屬華科事業群的企業合計持股晶技（3042）逾10%，持續穩居最大法人股東。

華新科在6月20日宣布攜手佳邦投資超過新台幣23億元，認購晶技私募普通股。今日並進一步公告加碼石英元件大廠晶技持股。

華新科今日公告，取得晶技股份有限公司普通股，交易日期:113年6月21日~113年7月5日，交易數量3,450張、每單位價格：115.68 元，交易總金額：新台幣3億9910萬9仟元，加上先前私募累積持有數量：2萬4,250張，金額：23億4390萬9仟元，持股比例：7.24%，權利受限情形私募部分依私募有價證券轉讓限制之規定，其餘無受限。

佳邦也加碼晶技，含先前認購晶技私募420萬股，持股數增加至677萬股，持股比重升至2.02%；信昌電增加晶技255萬股，持股比重0.76%。華新科表示，取得晶技股權主要目的為長期投資，合計華新科、佳邦、信昌電對晶技持股10.02%。華科事業群持續成為晶技最大法人股東。

華新科先前提到，為強化被動元件產品線上的擴充及人工智慧、智能科技、物聯網之發展，與佳邦共同參與晶技私募，未來不論在封裝製程、陶瓷材料研發、物聯網市場拓展、人工智慧產品開發等領域都有合作綜效。此次私募將有助提升公司競爭力，同時在客戶與市場擴展也注入新動能，雙方對此次合作均樂觀看待，潛力可期。

晶技 華新科

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