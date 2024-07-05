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華邦電6月營收73.78億元 月增3.5%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

華邦電（2344）今日公布自行結算的2024年06月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，06月份合併營收為新台幣73.78億元，較上個月增加3.54%，較去年同期增加5.56%。累計2024年01至06月合併營收為新台幣416.05億元，較去年同期增加14.53%。

華邦集團日前宣布2024年再次入選科睿唯安的全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators 2024)，彰顯華邦集團將研發成果積極地佈局多國專利，及質量並重的專利動能表現，備受國際專業評鑑肯定。

華邦、新唐、新唐日本等集團旗下關係企業整合全球同仁研發實力積極投入技術開發，並在世界各地設立研發據點，以專利與營業秘密雙軌保護創新成果，研發領域遍及物聯網、智慧工業、醫療、車用、電腦通訊以及消費性產品等市場，是台灣唯一同時具備DRAM、Flash及Logic三項自主製程開發、產品設計及行銷業務能力的集團公司。2023年華邦集團研發經費約占總營收23%，目前全球累積獲證專利超過8,500件，顯示華邦集團高度重視研發資源的挹注。

新台幣 營收

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