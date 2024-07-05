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安國第2季營收季增47% 鈺寶成長65%

中央社／ 新竹5日電

神盾集團旗下安國及鈺寶6月營收同步較5月滑落，不過第2季營收分別達新台幣5.85億元及1.11億元，季增47.5%及65.23%。

安國5月受惠收購星河半導體業績大幅成長，營收躍升至2.37億元，月增64%，年增53.26%；6月營收雖自高點滑落，不過仍維持2億元以上水準，為2.02億元，較去年同期增加35.18%，並為今年次高。

安國第2季營收5.85億元，季增47.5%；累計上半年營收9.81億元，年增16.16%。

安國積極布局矽智財（IP）及特殊應用晶片（ASIC）領域，目前已研發6奈米及7奈米人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）相關ASIC，並有3奈米相關IP，預期下半年業績將優於上半年。

無線音訊傳輸晶片及模組廠鈺寶6月營收3798萬元，月減3.3%，為今年次高，年增近9成。第2季營收1.11億元，季增65.23%；累計上半年營收1.79億元，年增37.42%。

隨著消費性電子市場回溫及品牌客戶庫存回復至健康水位，鈺寶第2季營收大幅回升。下半年在無線電競周邊新產品量產及新增韓系音箱品牌廠客戶，將為營運注入成長動能。

奈米 營收

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