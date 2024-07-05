台灣大進軍企業 AI 客服 多語情境精準度達97%

台灣大哥大（3045）5日宣布進攻企業AI客服市場，自研推出AI語音客服「OP企業AI語音客服」，支援中、英、台、客語多語情境混合辨識，精準度達97%，賦能企業客戶對外客服自動化，搶進金融、零售、服務業、旅遊及醫療保健等產業。

台灣大董事長蔡明忠日前在股東會後指出，AI應用首先「幫自己」，台灣大已經做到AI客服，未來要與其他企業分享客服方面的成果，也用AI賦能客戶。

台灣大觀察企業傳統客服面臨勞動力短缺、人力培訓成本高、客服知識庫管理困難、導入AI成本高昂等挑戰，企業正處於客服轉型黃金時機，台灣大運用AI科技開發實力，推出「OP企業AI語音客服」解決方案，以在地化大型語言模型，整合自動語音辨識、文字轉語音與自然語言處理技術。

台灣大強調，結合台灣大每日逾百萬則海量語言數據資料庫與1,500席客服經驗，為不同領域企業客製化調校AI客服系統，建立高達97%的高精準語音辨識，提供滿足中文、英文、台語、客語等多語情境的混合辨識引擎，力助企業透過AI驅動客服自動化，賦能企業創新轉型。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大智能文字客服導入大型語言模型與海量資料庫，讓回答正確率高達99%，為協助企業數位轉型，台灣大以電信級資安規格，結合集團內部研發能量，將內部實務經驗昇華轉化，不斷推動AI應用升級，要為金融、零售、服務業、旅遊及醫療保健等產業，搭上AI浪潮，創造更多商業價值，賦能企業對外提升客戶服務效率和品質，對內更加乘人機交互體驗，實現智慧高效運營。