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遠傳5G遠距診療平台 涵蓋偏鄉、急救、在宅照護等場域

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

遠傳電信（4904）近年深耕5G遠距診療，5日表示自主研發5G遠距診療平台，以偏鄉醫療為起點，延伸至緊急救護以及在宅照護，搭配《通訊診察治療辦法》本月上路，遠傳「Health健康+」App將與數十家醫療院所合作，預計上百個虛擬診間正陸續開診。

遠傳指出，發展5G遠距診療以來，累計至今遠距診療服務全國已逾4.5萬人次，5G救護車應用累計逾千人次，本月更開啟在宅急症照護計畫，遠傳「Health健康+」App也即將有上百個虛擬診間陸續開診，遠傳以5G行動化資通訊技術研發的解決方案，已實現涵蓋醫療、急救、照護等跨場域實績。

目前遠傳的5G遠距診療服務遍及15個縣市，包含蘭嶼、綠島共52個鄉鎮。遠傳指出，發揮行動通訊專長，研發5G遠距診療平台時就以行動化、高相容為設計基礎，因此可延伸運用至其他場域，2021年打造全台首輛5G救護車，並啟動捐贈公益計畫，遠傳5G救護車服務範圍已涵蓋台南、台北、澎湖、新竹、雲林、南投、桃園、高雄共8縣市。

而衛福部健保署實施「在宅急症照護試辦計畫」，遠傳表示，與亞東醫院合作開辦，結合遠傳5G遠距診療平台、IoT生理量測器材、遠傳「Health健康+」App，提供病患整合性醫療照護解決方案。

遠傳指出，預計2024年底前，全台將導入50個在宅急症照護服務團隊，在宅照護場域是由遠傳5G遠距診療平台所支援，加上《通訊診察治療辦法》上路，遠傳「Health健康+」App將與數十家醫療院所合作，預計有上百個虛擬診間正陸續開診，包含行動不便、慢性病、感染症等法規開放的照護對象，透過遠傳5G遠距診療平台串連及整合，提供視訊門診、虛擬健保卡、信用卡付款、電子處方等醫療照護服務。

5G 遠傳電信

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