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研調：需求放緩 7月電視面板價格轉跌

中央社／ 台北5日電

電視面板價格在今年1月以來連漲5個月後，6月持平。研調機構集邦科技今天表示，7月32吋、50吋、55吋電視面板預期都將下跌1美元。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，進入7月後，整體電視面板需求放緩，品牌客戶在618促銷結果不佳的狀況下，也大多先放慢採購步調，希望可以爭取更多採購價格談判的空間，以利下半年接踵而至的促銷旺季。

范博毓指出，業者雖已進行產能調控，但在電視面板整體已有獲利的前提下，減產幅度並不大，更傾向於向部分品牌客戶提供特殊專案，以確保出貨量與價格的穩定。

供需角力下，他表示，電視面板價格向下的壓力已逐漸浮現，以7月面板價格來看，目前預期43吋因為整體供需較吃緊，價格持平，65吋與75吋由擁有10.5代線的中國面板廠主導，仍力守價格；其餘包括32吋，50吋，55吋都將下跌1美元。

他分析，液晶顯示器（Monitor）面板在第2季末，上漲的動能就已明顯收斂，進入7月，受到電視面板價格下跌的影響，液晶顯示器面板價格上漲動能明顯消失，需求端在第2季因應面板價格上漲壓力而提前反映的備貨潮，也逐漸回歸正常水準，因此預期7月液晶顯示器面板價格，無論是否包含背光模組，都將轉為持平。

他說，筆電面板在第2季，因為面板廠持續透過檯面下的折讓吸引客戶增加拉貨量，使第2季的整體面板出貨量高於預期，但也讓第3季的筆電面板出貨規模有較大變數；縱使品牌客戶目前仍未大規模修正第3季的採購動能，但在終端需求仍未顯著好轉前提下，面板廠無法更積極調升價格，以免流失客戶。

在此狀況下，集邦預期7月的筆電面板價格將全面持平，這也意味著供需雙方都試圖維繫檯面上的平衡態勢，但檯面下面板廠間仍有更多爭取客戶需求的角力。

筆電 電視面板 顯示器

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