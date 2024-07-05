金寶嚴控成本毛利改善 攜手新客戶墨西哥試產伺服器

金寶指出，近年嚴控成本改善毛利，泰國廠旺季稼動率遠高於85%，新廠加入後生產面積將倍增；至於外傳接獲AI伺服器訂單，金寶說明，為新客戶在墨西哥廠試產伺服器產品；而金寶與康舒充電樁合作將從代工走向設計。

電子代工大廠金寶今天舉行線上法人說明會，今年首季營收衰退但淨利增加，金寶指出，主要歸功公司組織精簡、作業流程改變、自動化流程升級、集團資源整合，帶動毛利往上提升。

金寶總經理陳威昌說，市場大環境在2023年面臨挑戰，金寶積極尋找新產品和客戶，由於首季獲利已接近去年全年，加上部分虧損事業清算，最壞情況過去，預估「今年營運不會比去年差」。

他也強調，近幾年金寶嚴格控管成本，獲利有望維持水準，「大趨勢下該有的產品都會積極參與、不缺席」。金寶2020年5月位於台北總部人數約1800名，目前是1200多名，陳威昌說，人數下降並非營運需求下降，是提高人均產值，營業金額下降，但費用減少獲利提升。

觀察產品組合，陳威昌指出，主要來自消費型電子產品，新訂單加入後占比從30%擴大到40%，儲存設備、印表機事務各約20%到25%，網通約10%至15%；其中伺服器貢獻列入儲存設備，但占比還很小。前3大客戶分別來自消費型電子、印表機、儲存設備領域。

在產能布局方面，陳威昌指出，目前金寶在全球投資地區包括泰國、中國、馬來西亞、菲律賓、墨西哥、巴西、美國小廠生產醫療、國防相關產品，全球稼動率約在85%；金寶持續積極投資泰國，目前有2個園區、12個工廠，生產面積約50萬平方米，生產產品多元，包含網通、列表機、儲存設備、IoT、行動收銀機、消費電子產品等。

他表示，泰國廠旺季稼動率遠比85%高，因此有擴產的必要，近期新園區先有3座新工廠加入，預計泰國生產面積會增加一倍，達到100萬平方米，自動化投資下效率提升，新廠將用於生產消費型電子產品、印表機以及充電樁等。

金寶2023年資本支出8000萬美元，陳威昌指出，今年會少一些，因為部分投資主要在去年完成，「不代表訂單減少，而是提早布局」。

針對法人提問金寶獲AI伺服器產品訂單的狀況，他僅強調，金寶在市場大趨勢都不會缺席，伺服器在泰國生產很長時間，是純代工生意，新客戶也有在墨西哥生產的需求，目前試產和良率狀況很好，未來會持續加溫，泰國是生產L10和L12，墨西哥是L2，也希望取得信任後進一步深化合作。

此外，他也透露，與康舒充電樁的合作會從純代工走到共同設計。康舒為交換式電源供應器廠，與金寶同屬金寶集團。至於是否成功爭取微軟訂單，他表示，單一客戶不方便回答，但世界級客戶都是爭取對象。