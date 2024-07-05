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大立光6月營收年增近5成 估7月供貨續成長

中央社／ 台北5日電

進入蘋果iPhone拉貨旺季，光學鏡頭大廠大立光公告6月合併營收新台幣40.41億元，月成長15.9%，年成長49.8%；大立光預期，7月供貨會比6月進一步成長。

大立光自結6月合併營收40.41億元，月成長15.9%，年成長49.8%；第2季營收109.85億元，較第1季衰退3%，較去年同期成長34%；上半年累計合併營收222.98億元，年成長約29%。

大立光統計6月出貨產品結構，1000萬畫素產品居多數，占比50%至60%。800萬畫素鏡頭產品占比10%以內，2000萬畫素以上產品占比10%至20%，其他產品占比30%至40%。

大立光表示，進入旺季拉貨時期，6月動能優於5月，目前看好7月供貨會比6月進一步成長。

大立光 營收

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