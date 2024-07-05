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工總理監事聯席會首次移師高雄舉行 陳其邁：歡迎企業投資高雄

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
陳其邁出席全國工業總會在高雄舉行的理監事聯席會議，表示高雄擁有充足的水、電、土地及宜居環境，市府全力推動產業轉型，歡迎企業投資高雄。照片／高市府提供
陳其邁出席全國工業總會在高雄舉行的理監事聯席會議，表示高雄擁有充足的水、電、土地及宜居環境，市府全力推動產業轉型，歡迎企業投資高雄。照片／高市府提供

全國工業總會理監事聯席會議首次移師高雄，5日在漢來飯店召開第13屆第2次會議，高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成都出席。陳其邁在會中歡迎全國工總來高雄舉行理監事會議，也表示高雄擁有充足的水、電、土地及宜居環境，因應全球供應鏈重組，市府全力推動數位轉型、淨零轉型，歡迎企業投資高雄。

陳其邁表示，他的市長任期還有2年半，會全心全意在高雄把事情做好，他說自己是打一場沒有後路的戰爭，只能拚命往前。在數位轉型跟淨零轉型浪潮下，石化業、鋼鐵業勢必面臨更加嚴峻的挑戰，所以他要求每位局處首長至少拿到3張淨零碳排領域的國際證照，連市長本人也不例外，陳其邁已經成功完成ISO14067碳足跡課程，並通過國際查驗機構TUV的測驗，將取得國際證照。

陳其邁也以市府高效率整治土地，爭取到台積電（2330）來高雄投資為例，說明機會是留給準備好的人，市府24小時服務所有投資廠商，經發局所轄投資高雄事務所，對接行政院投資台灣事務所，企業來高雄投資，市府會協助解決水、電、行政程序等相關問題，縮短企業在建廠時遇到的時間風險。

提及國際經濟發展趨勢，陳其邁表示在處理巨量資料時，一定會使用到算力，市府分析即時大數據，協助高雄智慧城市治理，例如運用在疏散演唱會人潮及做好相關配套服務。隨著之後智慧應用服務，高雄推動亞灣2.0計畫，希望企業總部或系統廠商可以進駐；另外，因應人才需求，市府爭取到清大、陽明交大到高雄設立分部。

全國工總理事長潘俊榮則感謝陳市長在百忙中專程來關心，這次是應康裕成議長的邀請，全國工總相關企業一起來了解高雄。他表示大家都看好高雄，並且在陳市長的領導下，台積電也到高雄投資，他同時讚許高雄人民善良、老實，高雄軟、硬體都準備好了，投資環境成熟。

會中，市府經發局長廖泰翔說明高雄市投資環境及未來投資藍圖，下午與會人員還參訪高雄市投資環境及建設。中華民國全國工業總會旗下包含製造業、營建、礦業等158個製造產業，為國內極具影響力及代表性的民間組織。

台積電 陳其邁

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