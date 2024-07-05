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金寶法說會／伺服器深耕「2國」證實入手新客戶 總座：絕不缺席

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）5日召開法說會，針對伺服器產品的近況，總經理陳威昌證實，旗下伺服器產品的生產基地，除原有的泰國之外，在墨西哥地區也已經接到一個全新的客戶，目前是依照該客戶的需求在墨西哥生產，目前產品仍在試產階段，不過出來的產品良率都很高、客戶很放心，整體的反應也都非常好，因此未來也開始逐步提升產能。

陳威昌指出，「伺服器產品是我們布局蠻久的一個部分，之前主要都是在泰國廠區深耕，而我們原先是將伺服器產品類別掛在儲存設備產品類別中，主要是因為其目前貢獻還不大，但隨著逐步發展擴大之後，未來也考慮將其獨立拿出來作爲一個全新的產品類別」。

至於旗下生產的伺服器類別為何？陳威昌透露，目前泰國廠區、墨西哥廠區所生產的伺服器種類，依照客戶所需而有所不同，其中在墨西哥為L2，至於在泰國的則是L12、L10，不過自己期盼未來在墨西哥客戶的信任度持續提升之下，未來墨西哥地區也能開始往L6等更多方向前進，因為生產的類別越多，帶來的毛利表現就越好。

展望未來伺服器市場的發展，陳威昌直言，「這是全球的一大趨勢，我們絕對會全力以赴，事實上『伺服器產品』過去我們很長時間以來都在泰國生產，雖然一直都是『純代工』的處理，不過隨著新廠導入自動化生產，我們的毛利也一直有在提升，他強調『伺服器方面是全球一個很重要的趨勢，我們絕對不缺席！』」

金寶。記者吳康瑋／攝影
金寶。記者吳康瑋／攝影

伺服器 墨西哥

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