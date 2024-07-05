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鴻海第二季營收1兆5518億！創歷年同期新高 Q3迎旺季
鴻海今日公布，2024年6月營收為新台幣（下同）4,907億，月減10.8%，年增16.07%，為歷年同期次高。今年第二季營收為1兆5,518億，季增17.37%，年增19.12%，為歷年同期新高，優於公司預期；累計前6月營收為2兆8,739億，年增3.92%，創歷年同期次高。
財報顯示，鴻海2024年6月以「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則相較去年衰退。
累計前6月營收中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則略微衰退。
展望第三季，鴻海指出，目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將可較上季及去年成長。
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