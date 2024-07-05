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台灣大推出AI語音客服服務 積極搶攻企業市場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大宣布推出「OP企業AI語音客服」解決方案。圖／台灣大提供
台灣大哥大宣布推出「OP企業AI語音客服」解決方案。圖／台灣大提供

台灣大哥大今（5）日宣布推出「OP企業AI語音客服」解決方案，以在地化大型語言模型，結合台灣大每日逾百萬則海量語言數據資料庫，以及1500席豐富客服經驗，為不同領域企業客製化調教AI客服系統，建立高達97%的高精準語音辨識，提供滿足中文、英文、台語、客語等多語情境混合辨識引擎，力助企業透過AI驅動客服自動化，賦能企業創新轉型。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大將自身使用的智能文字客服導入大型語言模型與海量資料庫，回答正確率高達99%，針對艱澀難懂的提問，答題率持續提升，不僅為千萬用戶優化客服體驗，更有效減少真人客服處理時間。

OP企業AI語音客服解決方案具備文字AI客服、客服智慧助手、自動摘要紀錄、語音核身、語音質檢、語音AI客服等功能，可以自動化即時處理常見問題，解決等待人工客服接聽的時間，大幅減少人工需求，在降低成本的同時，提高回覆速度。

台灣大表示，OP企業AI語音客服解決方案能即時理解客戶語音需求並精確掌握語意意圖，提供個性化回應，從原先文字對答升級到支援語音辨識，將客服通話內容即時轉為文字摘要，讓客服系統應用情境更多元、訊息處理更準確、互動溝通更即時，為金融、零售、服務業、旅遊及醫療保健等產業創造更多商業價值，實現智慧高效運營。

透過自然語言處理技術與AI導入，OP企業AI語音客服會持續透過機器學習自我更新，不僅如此，OP企業AI語音客服更具備六星級電信資安規格，確保所有交易、通信都符合最高標準的數據保護，有效守護企業與客戶資安。

AI 台灣大哥大 資安

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