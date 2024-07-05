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群聯營收／6月創歷年同期高 看零售儲存市場築底

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務大廠群聯（8299）於今日 (7/5) 公布了2024年6月份營運結果，合併營收為新台幣53.61億元，年成長達56%，為歷史同期新高。而全年度營收累計至6月份達新台幣324.21億元，年成長達61% ，為歷史同期營收次高。

群聯 2024年6月份 PCIe SSD控制晶片總出貨量年增率達79%，全年度累計至6月份之整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率 (Bit Growth Rate) 也達54% (YoY)，刷新歷史同期新高，顯示整體NAND儲存市場需求朝正面好轉趨勢不變。

群聯電子執行長潘健成表示，雖然零售儲存市場 (Retail Storage Market) 需求放緩，但由於6月份的台北國際電腦展Computex期間各家廠商均推出各種新規格儲存產品，刺激整體需求，零售儲存市場已出現築底現象；再加上NAND原廠表示企業級SSD儲存需求強勁，行動儲存 (Mobile Storage) 容量持續上升，因此NAND原廠對NAND的市場價格均呈現堅定態度。

潘健成接著補充，群聯電子於Computex期間所展出的全方位NAND儲存產品 (包含全球首款DRAM-Less PCIe 5.0 SSD控制晶片E31T、全球首款單晶片原生USB 4.0儲存控制晶片U21、全台首款PCIe 5.0 Retimer PS7201等) 受到客戶的熱烈響應，其中特別感受到企業級SSD產品PASCARI需求愈來愈好，有非常多的企業級SSD的Design-in合作案進行中；此外，群聯獨家專利的aiDAPTIV+方案也持續穩健的擴大生態圈與應用導入案例，預計對未來季度的營收均有正面挹注貢獻。

NAND 控制晶片

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