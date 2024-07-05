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台積電子公司創意6月營收26.73億元 月增13.6%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創意電子總經理戴尚義。記者季相儒／攝影
創意電子總經理戴尚義。記者季相儒／攝影

矽智財供應商創意（3443）今(5)日公布6月營收26.73億元，月增13.6%、年增10.3%；累計上半年營收124.1億元，年減5.4%。

創意6月營收中，委託設計服務（NRE）占比62%，帶晶圓的Turnkey占35%。

創意是台積電子公司，隨AI開案量增加，法人看好創意未來將與母公司台積電在AI布局同步沾光。公司表示目前對於贏得微軟3奈米ASIC的項目仍有信心，且與南韓的SK-Hynix在HBM記憶體展開合作，在AI發展，甚至潛力。

創意累計第2季合併營收67.19億元，季增18.1%、年增2%。

營收

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