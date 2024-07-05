快訊

籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

正國會開鍘！違反派系重大決議 陳亭妃遭除名

工研院散熱技術獲肯定 將與AMD合作

中央社／ 新竹5日電

人工智慧（AI）應用蓬勃發展，能源使用效率提升備受關注。工研院開發散熱技術有成，相關成果獲得科技廠商肯定，工研院不僅與9成散熱業者及英特爾（Intel）合作，並將與超微（AMD）合作。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰說，工研院開發的千瓦級AI伺服器散熱方案，可同時應用於氣冷式及浸沒式散熱，已與9成散熱業者合作，去年與英特爾在場域驗證方面展開合作。他透露，工研院即將與超微在散熱技術方面合作，已在擬定合作備忘錄。

工研院今天舉辦51週年院慶活動，展示散熱方案，以及磁阻式隨機存取記憶體（MRAM）、鍍鋅鋼構無毒高耐久腐蝕塗裝和無人機等技術。

工研院指出，千瓦級AI伺服器散熱方案具有高效率的熱擴散元件和先進的冷卻技術，將晶片均溫蓋板（VC Lid）貼合於模組的AI晶片，透過真空的蒸汽腔體，進行晶片內的水量蒸發與冷凝，達到快速傳熱與大量移除熱量的效果。目前已可將AI晶片的散熱能力由初期的500瓦提升到超過1000瓦。

AI 工研院 晶片

延伸閱讀

現觀科報喜！ 自研軟體 CovMo 合作英特爾 化解數據瓶頸

廣達搶搭AI順風車 再攜Intel推最新QuantaGrid伺服器

台積電享盡AI熱潮紅利 三星、英特爾看不到車尾燈

台積攜手上詮攻光通訊 各擁優勢

相關新聞

鴻海第二季營收1兆5518億！創歷年同期新高 Q3迎旺季

鴻海今日公布，2024年6月營收為新台幣（下同）4,907億，月減10.8%，年增16.07%，為歷年同期次高。今年第二...

台灣大推出AI語音客服服務 積極搶攻企業市場

台灣大哥大今（5）日宣布推出「OP企業AI語音客服」解決方案，以在地化大型語言模型，結合台灣大每日逾百萬則海量語言數據資...

台積電子公司創意6月營收26.73億元 月增13.6%

矽智財供應商創意（3443）今(5)日公布6月營收26.73億元，月增13.6%、年增10.3%；累計上半年營收124....

市場波動心驚驚 善用多因子策略揪安心

輝達（NVIDIA）股價於六中下旬曾連續下跌三天，跌深近13%，市值蒸發近4,300億美元，連帶影響台積電（2330）為...

台積電法說會行情啟動 半導體ETF「有積之彈」來了

美國聯準會主席鮑爾釋鴿風，認為抗通膨大有進展，降息之路箭在弦上，帶動美股標普、那指再創新高，台積電ADR強勢上演，帶動母...

鴻海劉揚偉操刀夏普轉型 不賣面板後如何搭上AI風潮？

鴻海（2317）轉投資夏普（SHARP）於6月27 日召開股東會和董事會，鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長（董事長）一職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。