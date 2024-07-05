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市場波動心驚驚 善用多因子策略揪安心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣Smart ETF(00905)定期定額成果試算。（資料來源：Bloomberg，富蘭克林華美投信整理）
台灣Smart ETF(00905)定期定額成果試算。（資料來源：Bloomberg，富蘭克林華美投信整理）

輝達（NVIDIA）股價於六中下旬曾連續下跌三天，跌深近13%，市值蒸發近4,300億美元，連帶影響台積電（2330）為首的相關AI供應鏈類股紛紛下跌。國際情勢上，地緣政治的矛盾仍未化解，美國總統大選的不確定性尚須多方觀察，台股如今正處於居高思危的狀態，市場過熱情況下可能面臨的震盪跌幅，若投資人善用多因子策略選股分批入場，即便遇到市場大幅波動，也能相較其他投資策略來的更為穩健。

富蘭克林華美投信表示，多因子策略中涵蓋巴菲特最常使用的品質因子策略，在選股中找出獲利性強、成長性高、安全性佳的高競爭力企業，幫助投資人在面對大盤大漲時重勢，掌握產業趨勢股坐享多頭行情；而在大盤弱勢時則重質，找出被低估價值的潛力公司，使得下跌空間小與反彈補漲機會大，如此攻守兼具策略下讓投資人更安心面對市場變化。

富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）追蹤特選Smart多因子指數，以追求成長動能題材、穩定股利獲取、尋找低估值潛力標的、高品質存股等四大因子策略，掌握台股強弱產業輪動週期，幫助投資人站穩投資先機。使用Bloomberg模擬回測資料，以台灣Smart多因子指數試算定期定額報酬率，如果從2010年1月開始每月投入5,000元持續到2024年5月，14年後約淨賺139萬元，且00905目前入手價僅需兩個銅板，甜甜價格是小資族入手好選擇。

台股

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