台積電法說會行情啟動 半導體ETF「有積之彈」來了

美國聯準會主席鮑爾釋鴿風，認為抗通膨大有進展，降息之路箭在弦上，帶動美股標普、那指再創新高，台積電ADR強勢上演，帶動母股台積電股價7月4日攀升到千元，新光投信表示，台積電股價領漲衝高，股價重新站回10日均線之上，似乎有為7月18日法說會行情提前暖身，預料全球AI熱潮助攻下、台積電以技術領先優勢，手握各方先進製程龐大訂單，又搭上高速傳輸所需HBM、矽光子等先進技術金礦，同時，外資亦頻頻提高台積電目標價等題材加持，有助於國內高含積量ETF，迎來台積電法說行情，展現新一波助漲攻勢。

根據CMoney統計，今年以來國內高含積量ETF績效表現不俗，以半導體ETF為例，從年初迄成計算還原淨值的含息報酬表現，表現最好的新光臺灣半導體30 ETF（00904），今年以來上漲達29.67%，稱冠其他半導體ETF，並打敗同期間加權股價指數的29.23%；若觀察台股4月22日起漲以來波段表現，也明顯發現國內五檔半導體ETF含息報酬表現俱佳，整體表現皆贏過同期間大盤，其中，又以新光臺灣半導體30 ETF(00904)上漲25.55%表現最好，贏過大盤19.38%表現，績效差距拉大到6.17%。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，台積電7月18日法說召開前，業界傳出台積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁，預料台積電2025年資本支將較2024年再衝高，預估今年台積電資本支出將介於280~320億美元，而明年有機會攀高至320~360億美元之譜，不僅為台積電相關設備供應鏈提供未來業績大補丸，也將為台股半導體供應鏈股價大添柴火，吸引資金重返半導體類股淘金。

新光投信台股投資團隊指出，7月台股投資焦點，仍鎖定台積電2025年資本支出成長，帶動半導體先進製程及設備題材持續發酵，預期半導體先進製程、設備相關題材有望持續吸金，不少半導體股價已率先發動，另外，第3季不少科技新品業績題材加持，包括iPhone手機拉貨啟動、華為首款3折屏手機上市，AI及半導體相關供應鏈業績陸續公布，有助於提振相關電子股業績及股價表現。

詹佳峯預估從本周開始，上市櫃企業將陸續公布6月營收，預估各家企業6月營收表現不差，同時第2季新台幣較美元貶值約1.5%，上市櫃企業匯兌收益有望挹注第2季企業財報表現，預期8月上市櫃企業季報表現亦佳，對第3季台股行情仍具基本面支撐，加上輝達將於8月23日公布財報，倘若輝達財報再報佳音，將有助於提振半導體類股價續航演出，目前台股均線採多頭排列，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡，建議投資人逢指數拉回後，可優先布局半導體ETF，透過台積電、輝達兩大業績股雙拳出擊，捕捉第3季台積電法說會行情「有積之彈