東海大學結合 ASUS、NVIDIA 打造全台首座 AI NB 教室

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海大學與ASUS、NVIDIA合作建制全台首座AI NB教學場域。記者宋健生/攝影
東海大學與ASUS、NVIDIA合作建制全台首座AI NB教學場域。記者宋健生/攝影

迎接AI黃金新年代，東海大學將生成式AI視為邁向未來大學的核心戰略武器，各系所將70門專業教學課程融入AI外，更與ASUS、NVIDIA合作建制全台首座猶如位於美國雅特蘭大CNN新聞戰情中心的AI NB教學場域，未來也將攜手漢翔（2634）推動航太人工智慧教育。

東海大學4日舉行「玉釵AI NB教室」啟用儀式，正式宣布與華碩、輝達合作，推出引進輝達創辦人黃仁勳6月2日在台演講點名AUSU ROG Zephyrus G16筆記型電腦，打造國內首座導入NPU神經網路計算單元的AI NB教室。

今天的啟用儀式，包括東海大學校長張國恩、東海董事長吳清邁、台中副市長鄭照新、教育局副局長王淑懿、數位治理局長林谷隆、華碩聯合科技董事長林福能、NVIDIA協理邾亦為，以及東海副校長張嘉修、劉正等一級學術、行政主管等人都到場見證。

吳清邁指出，東海多年來致力推動AI教育，成果已被社會肯定，更成為中部唯一被NVIDIA黃仁勳點名的大學，如今是AI時代，所以能打造AI學習領域相當重要，他相當感謝獲得第13屆校友賴正秋的支持，打造國內第一間AI NB教室。

張國恩表示，生成式AI將作為東海邁向未來大學發展的重要核心武器，去年就已開始思考如何因應生成式AI帶來的衝擊，領先從大一中文提升學生生成式AI的應用能力，之後更將「程式思維與生成式AI」列為新生入學必修課。

東海各系所也開設大量以生成式AI解決專業的課程，更由圖資處開辦AI系列教育訓練課程及工作坊，從文本、圖片、簡報、影音、論文研究等，為師生及職員接軌新時代。

張國恩強調，目前東海並致力打造一個能貫穿應用生成式AI的「GenAI核心團隊」，針對行政服務、教學發展、環境建置等三個構面向下延伸十大發展項目，包括建制全校性AI服務、AI教學、AI應用之職涯發展與課程重置；更包括打造AI教學平台，打造全台第一個AI NB教室，可說是相當重要的一項工程。

張國恩相當感謝校友們長期的支持，這次「玉釵AI NB教室」是由第13屆校友賴正秋為感念母親賴江玉釵女士的栽培，特別捐贈60台最新型AI筆電給母校，未來東海除了作為東海AI人才培育的場域外，也將致力將相關AI課程推廣至中小學。

鄭照新表示，很感謝張國恩協助台中產業升級與發展，對於東海打造全台第一個AI NB教室與有榮焉，他覺得東海AI NB的成立，是東海人文與科技的結合，AI NB教室猶如美國雅特蘭大的CNN的新聞中心，充滿科技智慧感。

值得驕傲的是，中部第一座以AI為核心的教育基地，希望在未來國中小的AI教學上，可以有更多的合作機會。

林福能與邾亦為也表示，華碩和輝達都很肯定東海對AI教育努力，未來會更專注與東海的合作。

東海圖資長楊朝棟表示， AI NB教室是以華碩ROG Zephyrus G16型電競筆電，配備NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU，可做為校內師生研究與學習的強大後盾，東海已成為中部重要的生成式AI教育中心，近期將與漢翔航太推出生成式AI實戰工作坊，未來也將以AI NB教室最先進的人工智慧設備與現代教育技術，創造中小學生學習效能與人才培育的量能。

東海大學今(4)日舉行「玉釵AI NB教室」啟用儀式。記者宋健生/攝影
東海大學今(4)日舉行「玉釵AI NB教室」啟用儀式。記者宋健生/攝影

AI NB 東海大學

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