仁寶波蘭設廠 攻電動車

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
車用電子應用看好，代工大廠仁寶將赴波蘭設廠，瞄準歐洲客戶車電需求。 （聯合報系資料庫）
車用電子應用看好，代工大廠仁寶將赴波蘭設廠，瞄準歐洲客戶車電需求。 （聯合報系資料庫）

代工大廠仁寶（2324）昨（4）日公告，將斥資新台幣約5.09億元赴波蘭設廠，瞄準歐洲客戶車電需求，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。

仁寶公告取得波蘭Czeladź市Silesian省三筆土地，總面積約3.2萬平方公尺，投資總金額為波蘭幣961.65萬元（約新台幣7,770萬元），購置土地以委建廠房，供營運使用。

仁寶同時公告因應業務發展與營運需求，投入總金額約1,228.7萬歐元（約新台幣4.31億元），在波蘭自地委建新廠。

仁寶表示，波蘭新廠主要為因應歐洲客戶車電產品需求，動工興建後，預計明年底可望開始試產，2026年起貢獻營收。除車電產品外，未來也將因應客戶區域化生產需求，評估代工其他產品。

仁寶過去曾在波蘭設有液晶電視組裝廠，後因電視需求減少，波蘭營運策略有所調整，改為售後服務中心。

仁寶近年來積極衝刺車電應用，因應車用客戶訂單成長，去年向同集團金寶簽約租下墨西哥廠，目前已開始小量貢獻營收。

仁寶前總經理翁宗斌今年初在旺年會上透露，今年積極評估歐洲設廠計劃，預計下半年會有結果，如今確定拍板赴波蘭設廠。

仁寶車用電子終端客戶為歐洲車廠，今年車用業務維持雙位數成長，預估2025年將直接供貨給Tier 1供應商，以提高產品毛利率。

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