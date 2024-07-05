夏普催動轉骨 三路並進

自鴻海（2317）董事長劉揚偉兼任不具執行權的夏普會長一職之後，確定了夏普的新經營團隊，未來可望落實輕資產化、品牌事業推展，以及落實新事業等三大發展方向的中期營運方針，夏普轉骨喊衝，對提升鴻海集團的業績，將有正面幫助。

鴻海搭上人工智慧（AI）伺服器與AI智慧手機兩大成長引擎的熱潮，昨（4）日股價大漲11.5元或5.67%，收214.5元，一掃之前貼息的陰霾，成交量則爆出11.08萬張，三大法人昨天轉為買進4.39萬張，其中，外資買超4.61萬張，投信則賣出3,000多張。

鴻海本業可望迎來下半年旺季需求，在轉投資夏普方面，新經營團隊成形，中期業績也蓄勢待發。

例如夏普旗下的10代線面板廠堺工廠（SDP）之前是燙手山芋，隨著SDP轉型，跨入AI資料中心，軟銀與KDDI等業者均有意與夏普進行合作，但要如何落實，將是新經營團隊的一大要務。

至於劉揚偉出任夏普會長，將可以穩定軍心，打破「鴻海拋棄夏普」論。雖說出任會長不具備執行權力，但也是可以讓日本在地經營團隊能激發出更大的發揮空間。

董事名單方面，由1980年進入夏普工作的沖津雅浩出任社長兼執行長，實踐劉揚偉把夏普交由日本人經營的承諾，沖津於2022年起擔任夏普副社長一職，對於旗下各事業與經營層均有一定的瞭解，負責後續改革推動，能獲得更多在地員工的支持，達成台日攜手合作的目標。

前任社長兼執行長吳柏勳，除了承擔新舊經營團隊銜接任務，他本人在東南亞等海外市場的經驗，對於夏普後續轉型，也會帶來相當的協助。

另外，擔任鴻海研究院量子研究所諮詢顧問的張慶瑞，專長是量子電腦，與夏普後續在AI運算中心的發展，或日本在地對量子產業的對接，也都能產生一定的幫助。

可以看出，新經營團隊，可以對內穩定軍心，推動中期營運策略；對外溝通也涵蓋客戶、投資人與政府等各方面，將有利中期營運計畫的推動。