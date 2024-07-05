日商鎧俠終止減產…NAND景氣生變 台廠旺季有壓

日經新聞報導，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥日商鎧俠全面終止減產措施，6月產能利用率回到100%全產能運作，市場供給大增、壓抑報價走勢再起，恐吹皺原本景氣一池春水，甚至再度面臨豬羊變色，牽動群聯、威剛、十銓等台灣NAND相關業者下半年傳統旺季營運。

市調機構集邦科技（TrendForce）示警，第3季除了企業端持續投資伺服器布建，尤其企業用固態硬碟受惠AI擴大採用，延續訂單動能外，消費性電子需求持續不振，加上NAND晶片廠下半年增產幅度更趨積極，預料第3季NAND晶片供過於求比率（sufficiency ratio）上升至2.3％，均價漲幅收斂至季增5％至10％，不如預期。

鎧俠恢復NAND晶片全產能生產

有鑑NAND晶片廠下半年開始明顯擴大投產，但零售市場買氣仍未復甦，晶圓現貨價走跌，跌幅擴大、導致部份晶圓價格已低於合約價超過二成，晶圓合約價格未來上漲動能難以支撐。

據研調機構統計，鎧俠為全球第二大NAND晶片供應商，市占率約15%至20%左右，僅次於南韓三星。先前NAND晶片報價崩跌，鎧俠領頭減產三成，隨後多家NAND晶片供應商跟進減產，提振市況，並帶動報價回升，近期已讓NAND晶片廠邁入獲利。

在NAND報價回升之際，鎧俠傳出要恢復滿產能運作，有意在7月內，利用旗下日本四日市工廠量產最先進的NAND晶片，開拓因生成式AI普及，以及急增的數據儲存需求。

據悉，鎧俠將開始量產的NAND晶片堆疊218層數據儲存元件，和現行產品相比，儲存容量提高約50%、寫入數據時所需的電力則縮減約30%。

法人憂心，鎧俠產能利用率恢復100%之後，三星、SK海力士等同業為鞏固市占，也會跟進拉高產能利用率，使得市場供給再度大增，導致市況豬羊變色。

以鎧俠6月回到滿產能生產來看，最快8、9月就會開始有增產的NAND晶片流入市面，牽動群聯、威剛、十銓等台灣NAND相關業者下半年傳統旺季營運。

群聯認為，以現在來看，NAND晶片製造商應用於伺服器的企業級固態硬碟（SSD）需求不錯，而且NAND晶片市場價格已經恢復至疫前的正常水位，讓NAND晶片廠開始正常獲利，並且努力賺回2023年賠掉的錢，因此價格「都很硬」，應是易漲難跌，基本上呈現正循環的態勢。

威剛則對NAND晶片市場持較保守的看法，主要原因是全球七大NAND晶片供應商過去一年虧損慘重，現階段在報價回漲之後，晶片廠將增加產能、擴大銷量，以填補2023年的虧損，此局勢恐讓市場再出現供過於求的情況。十銓則說，在AI PC DRAM容量要求在24GB-32GB、 對NAND晶片則需1TB起跳，在需求明確回升的趨勢下，十銓將迎來出貨成長。