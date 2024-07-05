聽新聞
test
0:00 / 0:00

鎧俠封測協力廠 力成訂單湧進

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DRAM市況回溫，加上全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥鎧俠恢復滿載生產，主力封測協力廠力成（6239）訂單大幅湧進。力成昨（4）日透露，現階段產能利用率呈現上升趨勢。

此外，另一家封測廠華東，掌握同集團華邦，以及台灣DRAM龍頭南亞科的後段封測訂單，法人看好全年高機率重返成長軌道。

力成近期明顯感受到記憶體市場回溫跡象，5月合併營收65.6億元，攀上19個月以來高點；前五月合併營收314億元，年增16.2％。

力成長期與鎧俠合作，承接鎧俠NAND晶片後段封測訂單，隨著鎧俠恢復滿載生產，釋放給力成的委外封測訂單同步放大。

法人分析，從市場面來看，鎧俠產能利用率自今年首季開始拉升，加上AI帶動固態應盤（eSSD）需求成長等趨勢，皆有助於NAND晶片封測及系統級封裝（SiP）／模組（Module）產能利用率攀升，再加上低階邏輯產品封裝業務，於客戶去化庫存後拉貨動能增加，如微控制器（MCU）、電源管理IC、網通產品等，有助提升力成產能利用率。

力成估計公司第2季營收將較首季呈現中個位數到高個位數的成長幅度，約季增5％至10％。

在新產品方面，力成主要用於AI伺服器的Power Module，今年第2季底開始量產，預計第3、4季出貨量逐步放大，公司具有該方面技術優勢，看好未來對力成的營運貢獻可望持續提升。

力成 封測 產能利用率

延伸閱讀

看好高雄半導體產業鏈 新特系統橋科新廠動土

AMD、NVIDIA 需求推動FOPLP發展 量產時間估落在2027年

全球晶片產業掀起FOPLP技術發展潮流 研調：最快2027-2028量產

輝達追單 法人估日月光、京元電子等供應鏈有望受惠

相關新聞

馬斯克釋單美超微…台廠補 引爆雙鴻、尼得科超眾出貨動能

特斯拉執行長馬斯克啟動AI伺服器大建設，傳出大買美超微（Supermicro）液冷AI伺服器機櫃，美超微執行長梁見後主動...

數發部聯手Meta防詐 優先移除高風險詐騙帳號、廣告

數位發展部部長黃彥男今（4）日與Meta（臉書母公司）共同研商防詐措施，會中Meta表示，打擊網路詐騙為全民共識，將全力...

日商鎧俠終止減產…NAND景氣生變 台廠旺季有壓

日經新聞報導，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥日商鎧俠全面終止減產措施，6月產能利用率回到100%全產能運作...

鎧俠封測協力廠 力成訂單湧進

DRAM市況回溫，加上全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥鎧俠恢復滿載生產，主力封測協力廠力成訂單大幅湧進。...

夏普催動轉骨 三路並進

自鴻海董事長劉揚偉兼任不具執行權的夏普會長一職之後，確定了夏普的新經營團隊，未來可望落實輕資產化、品牌事業推展，以及落實...

仁寶波蘭設廠 攻電動車

代工大廠仁寶昨（4）日公告，將斥資新台幣約5.09億元赴波蘭設廠，瞄準歐洲客戶車電需求，預計明年第2季完工，明年底試產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。