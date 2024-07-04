美超微（Supermicro）承接特斯拉相關企業液冷AI伺服器機櫃大單，引爆雙鴻（3324）、尼得科超眾等散熱協力廠大商機之際，美超微執行長梁見後也透過家族資金入股板卡廠麗臺，並攜手開發液冷AI伺服器產品，預計9月放量出貨，挹注麗臺營運喊衝之餘，也讓麗臺成為美超微進攻液冷領域另一大秘密武器，跟著美超微出貨放大而受惠。

麗臺今年3月成立伺服器部門，擴大AI伺服器布局，如今將走向日本、東南亞與北美等市場。