中研院28位新科院士 台積副總余振華入列

中央研究院昨（4）日公布第34屆院士暨名譽院士名單，共選出28位新科院士、二位名譽院士。台積電（2330）副總余振華因發明AI關鍵技術獲選工程院士，是繼林本堅後第二位獲得院士的台積電人。

中研院長廖俊智指出，本屆共選出28位院士，是近年新高，分別為數理科學組八人、工程科學組八人、生命科學組六人、人文及社會科學組六人。中研院院士為終身名譽職，是我國最高學術榮譽。

在工程科學組中，余振華為台積電副總，專長為研發先進半導體製程，研發先進封裝與異質系統整合製程。他在台積電研發部門一待就是30年，余振華和林本堅等人並稱「台積電研發六騎士」，如今兩人都成院士。

余振華在1994年加入台積公司，負責後段研發相關的多種業務，並成功開發0.13微米銅製程的關鍵製程技術。他同時領先推出台積公司的晶圓級系統整合技術，包括CoWoS、整合型扇出（InFO）封裝技術和台積電系統整合晶片（SoIC）及其相關技術。任職台積公司期間，余振華累計獲得超過1,800項全球專利。

新科院士當中還有兩位半導體領域專家，包含國立陽明交通大學電子研究所終身講座教授李建平、柏克萊加州大學工學院院長金智潔；另外經濟領域方面，則有中研院經濟研究所特聘研究員彭信坤。