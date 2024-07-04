馬斯克釋單美超微…台廠補 引爆雙鴻、尼得科超眾出貨動能

特斯拉執行長馬斯克啟動AI伺服器大建設，傳出大買美超微（Supermicro）液冷AI伺服器機櫃，美超微執行長梁見後主動在社交平台X貼文，亮出他與馬斯克相見歡合影，證實相關消息。美超微液冷AI伺服器大單落袋，引爆對雙鴻（3324）、尼得科超眾等散熱協力廠出貨動能。

梁見後在X上貼文中，曬出自己頭戴白色工程安全帽，與馬斯克在伺服器機房見面的場景，梁見後並說，「感謝馬斯克將液冷技術導入大型AI資料中心，這或許能保護地球上的200億棵樹」。

馬斯克力挺美超微液冷AI伺服器

馬斯克日前展開AI伺服器採購大追單，大買AI伺服器機櫃，藉此驅動下一代聊天機器人「Grok」，xAI號稱Grok是比ChatGPT更具競爭力的AI模型。

如今，馬斯克與梁見後相見歡，透露要將液冷技術導入其AI資料中心，展現對美超微的直接液冷（DLC）技術深具信心。美超微除成為馬斯克AI大戰略的重要夥伴，未來也可望吸引更多AI公司，一同加入梁見後引領的「綠色運算」行列。

散熱大廠雙鴻與尼得科超眾均為美超微主要供應鏈之一；其中，雙鴻與美超微合作密切，主要供應水冷板（Cold Plate），今年已開始出貨相關產品，預料下半年出貨動能將持續增強。

據悉，雙鴻為因應AI水冷商機，今年資本支出擴大為12億元至15億元，目前已在泰國新建水冷板產線，預估第3季前可完成，並在年底前做好量產準備，開始顯著貢獻營收，而墨西哥廠仍在籌備中，長程目標希望二間海外生產基地能占整體產能五成。

尼得科超眾受惠母公司日本Nidec為美超微水冷模組第一供應商。

Nidec日前已宣布為滿足美超微AI伺服器水冷模組產能需求，預計將在泰國擴增十倍產能，從原先月產能200台，一舉擴張至2,000台，未來目標月產能來到3,000台，而尼得科超眾則搭著母公司，一同進入供應鏈。

馬斯克懷抱遠大的AI夢，由特斯拉開始執行，先前已透過輝達H100為特斯拉打造超級電腦，瞄準各式AI應用，近來馬斯克更大舉為xAI採購AI伺服器，積極啟動AI大戰略布局。