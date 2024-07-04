數發部聯手Meta防詐 優先移除高風險詐騙帳號、廣告

數位發展部部長黃彥男今（4）日與Meta（臉書母公司）共同研商防詐措施，會中Meta表示，打擊網路詐騙為全民共識，將全力支持數發部推動的打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，同時也會與數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告，攜手數發部打擊網路詐騙行為。

黃彥男表示，數發部短期策略是先推出「打詐通報查詢網」，預定最快於今年8月推出，整合社群平台偽冒訊息檢舉管道，提供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，系統上線後，規劃朝自動化通報為目標，將可疑訊息分流，交由政府各權責機關或網路平台處理，並隨時公告辦理進度。長期策略則是積極督促所有平台業者，盡快配合審議中的行政院版「詐欺犯罪危害防制條例」。

在「打詐通報查詢網」上線前，數發部已啟動公眾人物反詐通報專用通道，代理名人向網路廣告平台業者通報偽冒及高風險詐騙廣告，減少不肖人士冒名散布詐騙訊息的機會。

Meta表示，已開始與數發部規劃建立受信任通報機制，將積極配合政府打詐行動研擬相關配套措施，平台已著手開發防範詐騙的金融服務廣告機制，並已上線強化金融服務廣告透明度、揭露出資者帳號等相關防詐措施。

Meta指出，會積極負起網路廣告平台責任，除現有的高風險詐騙廣告通報管道、金融服務廣告透明化等機制，將藉由資訊月宣導專區，攜手數發部推廣「打詐通報查詢網」，公私協力打擊詐騙，快速下架平台上的可疑廣告；另外也會透過官方合作的粉絲專頁，與政府合作推廣識詐教育、自我保護技巧，提升民眾面對網路訊息的防詐意識。

黃彥男也呼籲網路廣告平台業者，配合落實防詐義務，降低民眾受害機會，共同打造安全的網路使用環境。