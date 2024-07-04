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數發部邀一同防堵網路詐騙 Meta允諾優先移除高風險帳號

中央社／ 台北4日電
數發部長黃彥男今天邀Meta共同討論防詐措施，Meta表示，全力支持數發部打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，也會跟數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告。美聯社
數發部長黃彥男今天邀Meta共同討論防詐措施，Meta表示，全力支持數發部打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，也會跟數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告。美聯社

數發部長黃彥男今天邀Meta共同討論防詐措施，Meta表示，全力支持數發部打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，也會跟數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告。

數發部6月24日邀Google、LINE研商防詐措施，業者都表示願意配合立法院審議中的行政院版「詐欺犯罪危害防制條例」，數發部今天下午也邀Meta開會，雙方開會時間約1小時多。

數發部晚間發布新聞稿，黃彥男在會中表示，短期策略上，數發部「打詐通報查詢網」預定最快8月推出，整合社群平台偽冒訊息檢舉管道，提供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息的服務。

黃彥男表示，未來通報系統上線後，規劃朝自動化通報為目標，把可疑訊息分流後，交給政府各權責機關或網路平台處理，並隨時公告辦理進度。長期策略面，督促所有平台業者，配合審議中的行政院版「詐欺犯罪危害防制條例」。

在「打詐通報查詢網」上線前，數發部已啟動公眾人物反詐通報專用通道，代理名人向網路廣告平台業者通報偽冒及高風險詐騙廣告，減少不肖人士冒名散布詐騙訊息的機會。

Meta代表表示，已開始跟數發部規劃建立受信任通報機制，積極配合政府的打詐行動、研擬配套措施，平台已著手開發防範詐騙的金融服務廣告機制，並已上線強化金融服務廣告透明度、揭露出資者帳號等相關防詐措施。

Meta會中說明，也會藉資訊月宣導專區，攜手數發部推廣「打詐通報查詢網」，快速下架平台上的可疑廣告；另外也會透過官方合作的粉絲專頁，跟政府合作推廣識詐教育，提升民眾防詐意識。

黃彥男也呼籲，打擊詐騙是全民共識，請網路廣告平台業者配合落實防詐義務，降低民眾受害機會。

Meta 廣告 詐騙

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