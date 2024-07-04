帆宣搶進資料中心建置工程市場 獲國內外客戶訂單
帆宣系統成功搶進資料中心建置工程領域，除協助華南銀行完成資訊大樓機電工程，並獲國際大廠資料中心機電工程訂單。
帆宣董事長高新明透過新聞稿表示，備援系統是資料中心的重要關鍵，具備高度容錯功能，確保電腦系統正常運作，保障客戶權益。這次承接華南銀行資訊大樓機電工程，是帆宣邁向資料中心的里程碑。
帆宣指出，華南銀行資訊大樓獲得國際機房認證機構Uptime Institute的Tier III設計認證（TCDD）及設施認證（TCCF）。在TCCF認證，現場查證耗時近1年，投入人力超過1.5萬人次，演練項目涵蓋發電機、電氣、空調、給水、供油、漏水偵測、消防等，並反覆進行數十次靜、動態演練，確定發揮完整功效。
華南銀行資訊大樓總面積約5597坪，總投資金額新台幣20億元。帆宣除獲華南銀行資訊大樓機電工程外，並獲國際大廠在台的資料中心工程訂單。
帆宣6月營收51.01億元，年增9.05%；累計上半年營收300.14億元，年增9.11%。帆宣目前在手訂單維持600億元水準，下半年營運可望優於上半年。
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