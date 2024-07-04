帆宣搶進資料中心建置工程市場 獲國內外客戶訂單

AI發展及應用方興未艾，台積電總市值挑戰兆美元不是夢，將帶旺旗下股，同時新起的電子代工大哥們，生產超過八成AI伺服器，加上蘋果新機訂單加持，一棒接一棒上漲，連同零組件，將推動台股向25000點挑戰。

2024-07-04 14:05