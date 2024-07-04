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仁寶拍板斥逾5億元 赴波蘭設車電新廠、預計明年第2季完工
代工大廠仁寶（2324）4日公告，將斥資新台幣約5.09億元赴波蘭設廠，瞄準客戶車電需求，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。
仁寶公告取得波蘭Czeladź市Silesian省三筆土地，總面積約3.2萬平方公尺，投資總金額為波蘭幣961.65萬元（約新台幣7,770萬元），購置土地以委建廠房，供營運使用。
仁寶同時公告因應業務發展與營運需求，投入總金額約1,228.7萬歐元（約新台幣4.31億元），在波蘭自地委建新廠。
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