中華電揪伴 攻觸媒計畫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）昨（4）日表示，攜手NTT、Orange、Verizon，整合自治網路人工智慧及數位分身，建構虛擬指揮中心，強化網路自治與關鍵基礎設施的觸媒計畫。

中華電信表示，這個觸媒計畫目的在於整合自治網路（Autonomous Networks）、人工智慧和數位分身（Digital Twin）等關鍵技術，建構虛擬指揮中心（VCC），協助企業組織強化災難應變措施，包含提供7x24全天候高彈性及高品質的網路服務，以確保關鍵基礎設施運作不中斷。

電信管理論壇TM Forum（TeleManagement Forum）日前在丹麥哥本哈根舉辦Digital Transformation World （DTW）年會，吸引全球超過700家電信公司及資通訊解決方案廠商、約3,800人參加。中華電信攜手NTT、Orange、TIM、Verizon等國際知名電信公司，共同成立「Autonomous networks hyperloops - Virtual command center as a service」觸媒計畫（Catalyst Project），在電信管理論壇年會上展示，獲得TM Forum「傑出觸媒計畫獎」。

中華電信 人工智慧

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