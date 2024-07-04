走出谷底！研調曝陸618購物節 顯示器線上銷售年增4.6%、估全年微增

研調機構群智諮詢調查，液晶顯示器（Monitor）在中國「618購物節」促銷期間，線上市場銷售規模約94萬台，年增4.6%，較2019年增加約40%。

群智諮詢認為，2024年全球液晶顯示器市場正逐漸走出谷底，開啟新一輪需求，預計今年全球市場出貨規模可望較去年微幅上升。

群智諮詢指出，中國內需市場持續面臨挑戰，消費心態普遍趨於保守，因無法擴大經濟規模，使成本上升，因此，非品牌液晶顯示器市場在節慶促銷的表現更顯得重要。

另外，今年中國線上市場，液晶顯示器的銷售成長主要來自於高更新率顯示器的規格升級，以及對辦公室市場的滲透，線上熱銷機型中80%為高更新率顯示器，其中今年的規格主流為180Hz。

依品牌銷量來看，冠捷旗下相關品牌AOC在中國主力線上平台的銷售量為16.8萬台，較去年同期成長3%，不過成長仍主要來自自媒體新通路；同為冠捷旗下品牌飛利浦（Philips）在主力平台銷售達3.2萬台，較去年同期下滑30%。

惠科（HKC）在集團支持下，今年全力拓展液晶顯示器業務，線下、線上同步促銷，銷量達11.6萬台，躍居中國市場第2大，年增37%。

小米（Xiaomi）品牌在中低階及入門市場的競爭中，其在辦公市場受到本土工廠品牌的低價競爭壓力；但小米現有產品在中高階電競市場的競爭力仍嫌不足。因此，市占率降低。618銷量約8.1萬台，年減26%，市占率下滑至第3。

華碩（Asus）在辦公室與電競市場產品規格切換，產品性價比提升，今年618銷量約7.7萬台，較去年同期成長40%。