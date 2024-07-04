台北101聯手屏東縣政府 打造《蕨．蘭之美》花藝展

台北101在炎夏也推出多項活動，以搶攻暑期商機，4日宣布與屏東縣政府攜手以南台灣美景重新打造89樓秘境花園，搭配上《蕨．蘭之美》花藝展，台北101董事長表示，秘境花園觀景台是國際旅客對台灣印象的第一站，台北101將透過自身地標優勢，與各縣市政府合作，更有系統性的介紹台灣之美。

此次暑假台北101也推出三大話題美食，其中包含Hello Kitty蘋果村快閃店、美利港式茶檔餐廳以及法國藍帶甜點瑞瑞食研所，加上近期時尚盛事，級腕表A. Lange & Söhne朗格台北101專門店日前盛大揭幕，加上BREITLING百年靈潮流概念露營車、Dior香氛世家快閃店的設立，都帶來一番討論。

台北101邀請凌宗湧花藝大師打造2024年度策展計畫《蕨‧蘭之美》，以台灣特有的蘭花與蕨類、結合季節性花種，為國內外旅客獻上最錦簇絕美的台灣當代美學觀景體驗。自7月1日起至9月30日，台北101攜手屏東縣政府，以屏東特產蝴蝶蘭、萬代蘭共演《蕨‧蘭之美》花藝盛宴，譜出沁夏專屬的清新愛戀。

台北101持續推廣ESG環境永續理念，日前也聯手臺北市立動物園，於89樓打造全台最高且寓教於樂的「淺山動物生態親子體驗區」。此次台北101特地與臺北市立動物園聯合策展，展區不只融入ESG永續理念，以回收再利用的漂流木打造與人類生活圈密切的淺山山林環境，並結合嗅覺、聽覺、視覺等多感體驗，透過生態環境的模擬展示，讓來訪的親子旅客可以實地親身體會台灣淺山瀕危動物的美麗與哀愁。