快訊

連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

占大盤權重高 股價破千恐「不得不分割」？台積電晚間說話了

騙小姊妹下水溺斃…狠母涉殺人罪聲押禁見 家屬神情憂傷不發一語

中華電整合自治網路與AI技術 觸媒計畫獲TM Forum獎

中央社／ 台北4日電

中華電信今天宣布，整合自治網路（Autonomous Networks）、人工智慧和數位分身（Digital Twin）等技術，建構虛擬指揮中心（VCC）確保關鍵基礎設施不中斷的觸媒計畫，獲得電信管理論壇（TM Forum）獎項。

電信管理論壇日前在丹麥哥本哈根舉辦Digital Transformation World （DTW）年會，吸引全球超過700家電信公司及資通訊解決方案廠商、約3800人與會。

中華電信今天發布新聞稿指出，今年攜手NTT、Orange、TIM、Verizon等國際電信公司，共同成立並於年會上展示「Autonomous networks hyperloops -Virtual command center as a service」觸媒計畫（Catalyst Project），獲TM Forum「傑出觸媒計畫獎（Outstanding Catalyst Award - Beyond Telco）」。

中華電說明，此觸媒計畫目的在於整合自治網路、人工智慧和數位分身等技術，建構虛擬指揮中心，協助企業組織強化災難應變措施，包含提供全天候網路服務，以確保關鍵基礎設施運作不中斷。

中華電信指出，2023年簽署TM Forum自治網路宣言並參與制訂自治網路白皮書，建設高度彈性和自我修復的網路基礎設施，奠定中華電B5G（Beyond5G）、6G及多元創新應用所需的管控技術發展基礎。

TM Forum為推動全球資通訊產業數位轉型的國際性組織，目的在協助電信、科技與數位服務產業提高營運效率及實現永續發展。觸媒計畫是由TM Forum所經營的產業合作平台，促進電信公司、系統整合商與軟硬體供應商共同合作，透過概念性驗證解決艱難且普遍存在的產業議題。

中華電信 人工智慧 資通訊

延伸閱讀

WAIC上海登場 陸副外長：反對將人工智慧作為謀求霸權的工具

世界人工智慧大會 李強：各國應協作維護產供應鏈安全

WAIC上海登場 李強：幫助發展中國家共享AI成果

30萬股東看過來 中華電信領頭除息秀今日登場

相關新聞

英業達 AI 發威！推「電腦視覺檢測方案」化解紡織業痛點

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，旗下桃園廠擁有相當豐富的智慧製造經驗，廠區全域處處可見導入5G AIoT...

飆股台積電Q3有新戲！魏哲家領軍企圖心強烈

AI發展及應用方興未艾，台積電總市值挑戰兆美元不是夢，將帶旺旗下股，同時新起的電子代工大哥們，生產超過八成AI伺服器，加上蘋果新機訂單加持，一棒接一棒上漲，連同零組件，將推動台股向25000點挑戰。

UALink挑戰NVLink 八國聯軍攻輝達

當HPC算力到達一個高峰後，資料的傳輸能力變成下一個技術競爭的戰場，八大科技巨頭就怕整碗AI硬體商機都被輝達端走，只好硬著頭皮結盟對抗。

台北101聯手屏東縣政府 打造《蕨．蘭之美》花藝展

台北101在炎夏也推出多項活動，以搶攻暑期商機，4日宣布與屏東縣政府攜手以南台灣美景重新打造89樓秘境花園，搭配上《蕨．...

鴻海旗下夏普9月17日舉行科技日 展示AI與EV技術

鴻海（2317）旗下夏普將於2024年9月17日在東京國際論壇（東京都千代田區）舉辦技術展示活動「SHARP Tech-...

安森美完成收購 SWIR Vision Systems 增強智慧感知產品組合

安森美（onsemi）宣布已完成對SWIR Vision Systems公司的收購。持續致力於提供強大、尖端的智慧影像感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。