中華電整合自治網路與AI技術 觸媒計畫獲TM Forum獎

中華電信今天宣布，整合自治網路（Autonomous Networks）、人工智慧和數位分身（Digital Twin）等技術，建構虛擬指揮中心（VCC）確保關鍵基礎設施不中斷的觸媒計畫，獲得電信管理論壇（TM Forum）獎項。

電信管理論壇日前在丹麥哥本哈根舉辦Digital Transformation World （DTW）年會，吸引全球超過700家電信公司及資通訊解決方案廠商、約3800人與會。

中華電信今天發布新聞稿指出，今年攜手NTT、Orange、TIM、Verizon等國際電信公司，共同成立並於年會上展示「Autonomous networks hyperloops -Virtual command center as a service」觸媒計畫（Catalyst Project），獲TM Forum「傑出觸媒計畫獎（Outstanding Catalyst Award - Beyond Telco）」。

中華電說明，此觸媒計畫目的在於整合自治網路、人工智慧和數位分身等技術，建構虛擬指揮中心，協助企業組織強化災難應變措施，包含提供全天候網路服務，以確保關鍵基礎設施運作不中斷。

中華電信指出，2023年簽署TM Forum自治網路宣言並參與制訂自治網路白皮書，建設高度彈性和自我修復的網路基礎設施，奠定中華電B5G（Beyond5G）、6G及多元創新應用所需的管控技術發展基礎。

TM Forum為推動全球資通訊產業數位轉型的國際性組織，目的在協助電信、科技與數位服務產業提高營運效率及實現永續發展。觸媒計畫是由TM Forum所經營的產業合作平台，促進電信公司、系統整合商與軟硬體供應商共同合作，透過概念性驗證解決艱難且普遍存在的產業議題。